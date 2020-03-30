В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19

В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 11 летальных случаев. 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницька область – 23 случая;Волинська область – 2 случая;Днепропетровская область – 8 случаев;Донецька область – 6 случаев;Житомирская область – 5 случаев;Закарпатская область – 1 случай;Запорожская область – 11 случаев;Ивано-Франковская область – 41 случай;Кировоградська область – 4 случая;Киев – 102 случая;Киевская область – 49 случаев;Львовская область – 6 случаев;Луганская область – 2 случая;Одесская область – 8 случаев;Полтавская область – 1 случай;Ровненская область – 11 случаев;Сумская область – 9 случаев;Тернопольская область – 60 случаев;Харковская область – 1 случай;Херсонская область – 1 случай;Хмельницкая область – 2 случая;Черновицкая область – 75 случаев;Черкасская область – 50 случаев;Черниговская область – 2 случая.

Отмечается, что по состоянию на утро 30 марта 2020 года в ЦОЗ поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на бесплатную обсервацию в столичный отель. 

Ранее KV сообщала, что 29 марта от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко.

Фото: пресс-служба Минздрава.


Игорь Бровко, КиевВласть

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