Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 - летальные. Шестеро пациентов выздоровели, сообщили в Минздраве.

"По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 62 новых случая", - говорится в сообщении.

Статистика по областям:

Винницкая - 23 случая;

Волынская - 2;

Днепропетровская - 8;

Донецкая - 6;

Житомирская - 5;

Закарпатская - 1;

Запорожская - 11;

Ивано-Франковская - 41;

Кировоградская - 4;

Киев - 102;

Киевская область - 49;

Львовская - 6;

Луганская - 2;

Одесская - 8;

Ровенская - 11;

Сумская - 9;

Тернопольская - 60;

Харьковская - 1;

Херсонская - 1;

Хмельницкая - 2;

Черновицкая - 75;

Черкасская - 50;

Черниговская - 2.

Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

от 0 до 10 лет - 5%;

от 10 до 20 - 4%;

от 20 до 30 - 21%;

от 30 до 40 - 21%;

от 40 до 50 - 20%;

от 50 до 60 - 23%;

от 60 до 70 - 12%;

от 70 до 80 - 3%.

В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3).

"По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.