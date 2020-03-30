Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине приблизилось к 500

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине приблизилось к 500

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем в Украине подтверждено уже 475 случаев заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, 475 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине по состоянию на 22:00, 29 марта.

Сообщается также, что всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Отмечается, что с начала года ЦОЗ получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, 29 марта от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко.

Ранее KV сообщала, что с 29 марта до 24 апреля 2020 года с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной болезни и избежания эпидемических осложнений среди населения, введены дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского района и с. Лесники Киево-Святошинского района.

Фото: пресс-служба ЦОЗ.


Игорь Бровко, КиевВласть

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