Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине приблизилось к 500
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем в Украине подтверждено уже 475 случаев заболевания COVID-19.
Об этом
Как сообщается, 475 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине по состоянию на 22:00, 29 марта.
Сообщается также, что всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Отмечается, что с начала года ЦОЗ получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, 29 марта от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко.
Ранее
Фото: пресс-служба ЦОЗ.