Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом

22% заболевших - пациенты в возрасте от 31 до 40 лет.

Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения обнародовало возрастную статистику больных коронавирусом.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - говорится в сообщении.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

  • от 0 до 10 лет - 5,4%;
  • от 11 до 20 лет - 4,5%;
  • от 21 до 30 лет - 12,5%;
  • от 31 до 40 лет - 22,4%;
  • от 41 до 50 лет - 20,4%;
  • от 51 до 60 лет - 21,3%;
  • от 61 до 70 лет - 11,9%;
  • от 71 до 80 лет - 1,4%;
  • от 81 до 90 лет - 0,2%.

Напомним, в Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418. Умерли девять человек, пять пациентов выздоровели.

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