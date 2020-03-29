Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46

Местные власти отказались от экспресс-тестов и начали активно отрабатывать контактных лиц.

?Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46
Каменка
Фото: facebook.com/kamiangrad

Количество случаев корнавирусной болезни COVID-19 в Черкасской области за сутки выросло с 3 до 46 в связи с изменением в подходах к тестированию.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Глава области Роман Боднар объяснил, что скачок количества подтвержденных случаев связан с более активным лабораторным тестированием.

"Мы начали по области стратегию тотального контроля, ПЦР-тестирования людей с симптомами, это одна фокус-группа. Вторая - люди, которые вернулись из-за границы. Всего сделали 157 ПЦР-тестирований, за последние сутки - 69. Из этих 157 тестирований всего 46 положительных, инфицированных случаев. За последние сутки - плюс 43", - сказал он.

15 человек находятся в инфекционных больницах, остальные лечатся амбулаторно.

Крупная вспышка болезни зафиксирована в 10-тысяном городе Каменка. Там инфицированы 23 человека, из них пять - медицинские работники. Боднар пояснил, что в Каменке "по сути отработали всех контактных лиц" первого заболевшего. Въезд и выезд из города ограничен.

Боднар добавил, что область отказалась от экспресс-тестирования, потому что он выявляет болезнь на слишком поздней стадии.

"Экспресс-тест дает более-менее достоверный результат после третьего, а то и на шестой день болезни. Это уже слишком поздно, все шесть дней пациент может инфицировать очень большое количество людей. Поэтому от экспресс-тестов мы отказались и проводим исключительно ПЦР-тестирование", - рассказал губернатор.

Имеющиеся мощности лаборатории в Черкасской области позволяют проверять до 500 образцов в сутки.

Напомним, что лидерами по количеству случаев COVID-19 в Украине являются Киев (82), а также Черновицкая(59), Тернопольская (57), Черкасская (46), Киевская (45) и Ивано-Франковская (41) области.

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