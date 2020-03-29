Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом

В Киеве из Александровской клинической больницы выписались двое человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

По данным LB.ua, один из выписавшихся - депутат Верховной Рады Александр Лукашев.

В то же время за прошедшие сутки в столице Украины подтвердили восемь новых случаев болезни. Их общее количество достигло уже 82-х.

Заболели четыре женщины (20-40 лет), 11-летняя девочка и трое мужчин (33-40 лет). Среди них - врач частной больницы, который осматривал инфицированную пациентку, приехавшую из-за границы.

Из восьми заболевших госпитализированы только двое. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся на дому.

В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек