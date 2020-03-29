На Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церкви

По состоянию на утро воскресенья в области был один случай COVID-19.

На Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церкви
Фото: https://www.0312.ua

В Закарпатской области обнаружили 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - сообщил Гетманенко.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.

По состоянию на утро 29 марта на Закарпатье был зафиксирован один случай коронавируса у женщины из Мукачево. Сейчас она находится в Ужгородской областной инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ попросили мирян не посещать церкви на время карантина, литургии проводят онлайн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантинеЗа границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человекВ Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человекКоличество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
На Закарпатье горела "долина нарциссов"На Закарпатье горела "долина нарциссов"
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Сегодня ночью Украина переходит на летнее времяСегодня ночью Украина переходит на летнее время
В одном районе Тернопольской области из 36 больных коронавирусом - 21 медикВ одном районе Тернопольской области из 36 больных коронавирусом - 21 медик
В Киеве зафиксировали уже 74 случая заболевания коронавирусомВ Киеве зафиксировали уже 74 случая заболевания коронавирусом
Франция начала перевозить больных с коронавирусом на скоростных поездахФранция начала перевозить больных с коронавирусом на скоростных поездах
Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусомСолист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом
Полиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляцииПолиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляции
Последние новости
Подгружаем последние новости