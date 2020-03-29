Полицейского из Никополя нашли убитым в багажнике автомобиля

56-летнего местного жителя, который находился за рулем, задержали.

Полицейского из Никополя нашли убитым в багажнике автомобиля
Фото: dp.npu.gov.u

Оперуполномоченного Никопольского отдела полиции нашли убитым в багажнике автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Указанный автомобиль 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского ОП. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель Никополя, а рядом - его 35-летний сын", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону.

В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте.

56-летнего мужчину задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Черкасской области нашли мертвыми троих детей и их отца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателяНа Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейскогоВ Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского
Ни у кого из 89 находящихся на обсервации в Новых Санжарах не нашли коронавирусНи у кого из 89 находящихся на обсервации в Новых Санжарах не нашли коронавирус
В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людейВ Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В Винницкой области 3-летний мальчик ушел из дома, его нашли в соседнем селеВ Винницкой области 3-летний мальчик ушел из дома, его нашли в соседнем селе
Полицейского, который сбил людей на переходе в Броварах, уволили со службыПолицейского, который сбил людей на переходе в Броварах, уволили со службы
В Харьковском метро у пассажира нашли гранатуВ Харьковском метро у пассажира нашли гранату
В Днепре на взятке задержали полицейского оперативникаВ Днепре на взятке задержали полицейского оперативника
Последние новости
Подгружаем последние новости