В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек

По состоянию на 10 утра 29 марта в Украине зарегистрировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом говорится в утренней сводке Минздрава.

Из них девять - летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок).

За сутки зафиксировали 109 новых случаев. Отмечается, что зарегистрированные вчера по одному случаю из Днепропетровской и Николаевской областей снято с учета и зарегистрировано в Киеве .

География распространения коронавируса выглядит так:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)

Сумская область - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу утром сообщалось о 311 случаях коронавируса в Украине.