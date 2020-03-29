Ребенку из Чикаго не было года.

В США впервые зафиксировали смерть младенца от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что более 85% смертей от COVID-19 в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше. Однако коронавирусом этого типа заражаются люди всех возрастов.

Известно, что дети менее подвержены инфицированию SARS-CoV-2, также у них наблюдаются более легкие симптомы, чем у взрослых. Так, в Китае за период с декабря по февраль заболело девять младенцев до года. Все они выздоровели.