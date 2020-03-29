В Киеве на здании на Майдане Независимости снова пытаются возвести надстройку

В Киеве на здании на Майдане Независимости снова пытаются возвести надстройку

На здании, расположенном на Майдане Независимости в Киеве, была зафиксирована попытка возвести самовольную надстройку. Примечательно, что на том же здании, осенью прошлого года уже было остановлено подобное незаконное строительство. На сей раз надстройку пытаются возвести по другую сторону фронтона здания.

Об этом KV стало известно из сообщения советника Киевского городского головы, председателя комитета ЖКИ, экологии, благоустройства и охраны окружающей среды Общественного Совета при Киевской горгосадминистрации (КГГА) Олега Попенко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Олег Попенко, в центре Киева, на Майдане Независимости снова пытаются возвести самовольную надстройку на крыше здания. При этом самовольное строительство ведется на том же здании, на котором осенью прошлого года уже пытались возвести надстройку. На сей раз строительство ведется с другой стороны фронтона здания.

По словам советника мэра Киева, Департамент городского благоустройства КГГА в этот раз своевременно отреагировал. Олег Попенко сообщил, что был составлен протокол с предписанием на коммунальное предприятие “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района Киева”. Также на место строительства была вызвана полиция и работы по возведению надстройки были остановлены.

Олег Попенко отметил, что сейчас прорабатывается план демонтажа уже возведенной конструкции. Также готовятся необходимые обращения в соответствующие органы для проведения проверок.

Напомним, осенью прошлого года разразился скандал из-за возведения надстройки на здании на Майдане Независимости. Строительство было остановлено. 18 октября 2019 года скандальную надстройку начали демонтировать с использованием крана, трех аварийно-спасательных автомобиля и газовых резаков. Из-за этого временно перенесли остановку троллейбусов “Майдан Независимости”. При этом владелец скандального строительства на крыше уверяла, что надстройка на крыше является законной, поскольку ранее на это якобы были получены необходимые разрешительные документы. Однако столичными властями было принято решение о демонтаже надстройки.

Позднее владелец квартиры, который пытался возвести надстройку на крыше здания, пообещал восстановить конструкцию крыши. Также он заверил, что отремонтирует задние и наведет порядок на внутренней домовой территории в центре Киева.

Ранее KV сообщала, что в центре Киева на крыше жилого дома на улице Саксаганского, 43-Б появилась надстройка. Предположительно, вскоре там может появиться полноценная дополнительная комната или даже квартира. В то же время владельцы квартиры под надстройкой утверждают, что у них есть разрешение от управляющей компании Голосеевского района, но только на ремонт крыши без вмешательства в конструкцию здания. Тем временем соседи зачинщиков строительства уверены, что такие действия могут привести к неизгладимым последствиям и разрушить фасад здания.

В феврале начался демонтаж незаконной надстройки. Стройлаборатория после обследования должна была предоставить рекомендации, как лучше осуществить полный демонтаж.

Также KV сообщала, что законность строительства на крыше жилого дома по ул. Антоновича, 17-а находится под вопросом. Как оказалось, ГАСИ не давала разрешения на проведение таких работ, а сам дом является памятником архитектуры.

Фото: Олег Попенко в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

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