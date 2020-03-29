За сутки в Украине выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19

По данным Центра общественного здоровья Украины, за последние сутки в стране выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в Украине зафиксировано уже 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было выявлено 45 новых случаев.

Также сообщается, что всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Выздоровели 5 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.

Напомним, утром 28 марта Государственное учреждение “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” сообщил об еще 19 лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в столице. Таким образом, в Киеве зарегистрировано уже 74 больных коронавирусом.

27 марта исполняющий обязанности главы Киевоблгосадминистрации Василий Володин на онлайн-брифинге озвучил цифры по подтвержденным случаем заболевания на коронавирус в районах Киевщины, а также количество человек с подозрением на заболевание.

Фото: пресс-служба Минздрава.