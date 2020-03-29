Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.



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[url=http://novostey.com/society/news898192.html]Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек - Общество на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/society/news898192.html>Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек - Общество на Новостей.COM</a>

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