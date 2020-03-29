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2020-03-29
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
Пять пациентов с COVID-19 выздоровели
Фото: Lb.ua
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Зафиксированы восемь летальных случаев, пять человек выздоровели.
Коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
- Винницкая область - 16 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 7 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 10 случаев;
- Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
- м. Киев - 74 случая;
- Киевская область - 41 случай;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Николаевская область - 1 случай;
- Одесская область - 6 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
- Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай
- Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный, 5 выздоровлений);
- Черкасская область - 3 случая;
- Черниговская область - 1 случай.