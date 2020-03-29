Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек

Пять пациентов с COVID-19 выздоровели

?Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
Фото: Lb.ua

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Зафиксированы восемь летальных случаев, пять человек выздоровели.

Коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

  • Винницкая область - 16 случаев;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 7 случаев;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
  • м. Киев - 74 случая;
  • Киевская область - 41 случай;
  • Львовская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Николаевская область - 1 случай;
  • Одесская область - 6 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
  • Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 1 случай
  • Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный, 5 выздоровлений);
  • Черкасская область - 3 случая;
  • Черниговская область - 1 случай.

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