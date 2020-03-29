Кинофестиваль "Молодость" перенесли из-за коронавируса

Международный кинофестиваль "Молодость", который должен был пройти с 30 мая по 7 июня 2020 года, переносится на август в связи с распространением коронавируса в Украине. Об этом говорится на сайте фестиваля.

"Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение 49-й "Молодости" запланировано с 22 по 30 августа 2020 года", - сообщил наблюдательный совет и менеджмент кинофестиваля.

Однако окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса и карантинных мероприятий, отметили организаторы.