Кинофестиваль "Молодость" перенесли из-за коронавируса

Предварительно, фестиваль состоится в конце августа.

Кинофестиваль "Молодость" перенесли из-за коронавируса
Награждение призеров "Молодости"-2015
Фото: Repor.to

Международный кинофестиваль "Молодость", который должен был пройти с 30 мая по 7 июня 2020 года, переносится на август в связи с распространением коронавируса в Украине. Об этом говорится на сайте фестиваля.

"Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение 49-й "Молодости" запланировано с 22 по 30 августа 2020 года", - сообщил наблюдательный совет и менеджмент кинофестиваля.

Однако окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса и карантинных мероприятий, отметили организаторы.

Напомним, ранее из-за ситуации с распространением коронавируса перенесли фестиваль документального кино Docudays UA, который должен был состояться в Киеве 20-29 марта. Ранее организаторы "Книжного Арсенала" заявили, что настроены на проведение фестиваля по плану – в мае 2020 года, "но если уровень угрозы будет расти, Мистецький Арсенал готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период".

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