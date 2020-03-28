На Закарпатье горела "долина нарциссов"

Пожар произошел из-за поджога сухой травы.

Фото: https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya

В Закарпатской области в пятницу, 27 марта, загорелась "долина нарциссов" в Карпатском биосферном заповеднике. Об этом сообщили в ГосЧС.

Спасатели выехали на тушение пожара в 16:35. Пожар ликвидировали в 19:08. Сколько гектаров заповедника выгорело, не уточняется.

Фото: https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya

"Чья-то небрежность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья - долину нарциссов. Закарпатцы, вы серьезно? Неужели жажда сжигания прошлогоднего сухостоя сильнее чем здравый смысл? Прекратите практику "огневой" уборки и лучше сделайте что-то полезное для потомков", - написали в ведомстве.

Только за последние сутки на Закарпатье зафиксировано 33 пожара из-за сжигания сухой травы в разных районах области. В двух случаях огонь повредил здания, еще два возгорания сухостоя привели к пожарам на территории лесхозов.

"Долина нарциссов" является уникальным ботаническим объектом, где находится наибольший в Средней Европе участок произрастания нарцисса узколистого. Популяция сохранилась с послеледникового периода и имеет реликтовый характер. Нарцисс узколистый занесен в Красную книгу Украины.

Фото: wikipedia.org

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