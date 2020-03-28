Данные с 68 000 фитнес-трекеров показали, что американцы в карантине больше спят и меньше двигаются
И к тому же больше едят, но это уже выявил опрос. Компания Evidation Health провела исследование на выборке из 160 000 участников во всех штатах США. Из этого числа поведение 68 000 участников было проанализировано на основе данных с их фитнес-трекеров, включая умные часы Apple Watch, Fitbit и Garmin. Это хороший пример, как можно распорядиться информацией о гражданах без нарушения анонимности.
Andrew Evers, CNBC
После изучения данных с фитнес-трекеров и опроса выяснилось закономерное: после введения карантина и самоизоляции американцы стали меньше двигаться и больше спать. Также люди стали испытывать повышенную тревогу, что вылилось в желание чаще консультироваться с врачами, но исключительно удалённо. Очевидно, на волне пандемии телемедицина получит существенный толчок вперёд.
Согласно полученным данным, уровень активности американских граждан во вторник 24 марта снизился на 39 % по сравнению с активностью, зарегистрированной 1 марта. Только в Нью-Йорке в течение первой недели после объявления карантина физическая активность граждан упала на 50 %.
Одновременно со снижением физической активности выросло время на сон. Так, после 13 марта, когда Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, время на сон в среднем увеличилось на 20 %. Более детальный анализ показал, что люди начали спать на 10 % дольше в каждом штате, за исключением Гавайских островов и Аляски.
Что касается удалённого обращения за медицинскими консультациями, то число таковых существенно выросло с 12 марта. Это произошло на фоне увеличения беспокойства граждан о возможном заражении коронавирусом. Так, если 12 марта сильное беспокойство ощущали 19 % опрошенных, то неделю спустя таких было уже 29 %. Беспокойство граждан выросло в каждом штате, добавляют исследователи. В дальнейшем аналитики обещают продолжить собирать информацию с фитнес-трекеров и обрабатывать данные после опросов контрольных групп. Это поможет развить возможности платформ для поддержания здоровья.