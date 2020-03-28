Данные с 68 000 фитнес-трекеров показали, что американцы в карантине больше спят и меньше двигаются

И к тому же больше едят, но это уже выявил опрос. Компания Evidation Health провела исследование на выборке из 160 000 участников во всех штатах США. Из этого числа поведение 68 000 участников было проанализировано на основе данных с их фитнес-трекеров, включая умные часы Apple Watch, Fitbit и Garmin. Это хороший пример, как можно распорядиться информацией о гражданах без нарушения анонимности.

Данные с 68 000 фитнес-трекеров показали, что американцы в карантине больше спят и меньше двигаются

Andrew Evers, CNBC

После изучения данных с фитнес-трекеров и опроса выяснилось закономерное: после введения карантина и самоизоляции американцы стали меньше двигаться и больше спать. Также люди стали испытывать повышенную тревогу, что вылилось в желание чаще консультироваться с врачами, но исключительно удалённо. Очевидно, на волне пандемии телемедицина получит существенный толчок вперёд.

Согласно полученным данным, уровень активности американских граждан во вторник 24 марта снизился на 39 % по сравнению с активностью, зарегистрированной 1 марта. Только в Нью-Йорке в течение первой недели после объявления карантина физическая активность граждан упала на 50 %.

Одновременно со снижением физической активности выросло время на сон. Так, после 13 марта, когда Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, время на сон в среднем увеличилось на 20 %. Более детальный анализ показал, что люди начали спать на 10 % дольше в каждом штате, за исключением Гавайских островов и Аляски.

Что касается удалённого обращения за медицинскими консультациями, то число таковых существенно выросло с 12 марта. Это произошло на фоне увеличения беспокойства граждан о возможном заражении коронавирусом. Так, если 12 марта сильное беспокойство ощущали 19 % опрошенных, то неделю спустя таких было уже 29 %. Беспокойство граждан выросло в каждом штате, добавляют исследователи. В дальнейшем аналитики обещают продолжить собирать информацию с фитнес-трекеров и обрабатывать данные после опросов контрольных групп. Это поможет развить возможности платформ для поддержания здоровья.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль показала, чем занимается на карантинеТина Кароль показала, чем занимается на карантине
Коронавирус в Киеве: в каком районе обнаружено больше всего зараженныхКоронавирус в Киеве: в каком районе обнаружено больше всего зараженных
На Киевщине больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Обуховском районеНа Киевщине больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Обуховском районе
Минздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛМинздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛ
За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантинеЗа границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине
Киев стал эпицентром коронавируса в Украине: обновленные данные МОЗ
Количество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 мартаКоличество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 марта
Анализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавирусаАнализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавируса
В Украине в 2019 зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводовВ Украине в 2019 зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов
В Киеве число заболевших гриппом выросло на четверть, на карантине 120 школВ Киеве число заболевших гриппом выросло на четверть, на карантине 120 школ
Последние новости
Подгружаем последние новости