Данные с 68 000 фитнес-трекеров показали, что американцы в карантине больше спят и меньше двигаются

И к тому же больше едят, но это уже выявил опрос. Компания Evidation Health провела исследование на выборке из 160 000 участников во всех штатах США . Из этого числа поведение 68 000 участников было проанализировано на основе данных с их фитнес-трекеров, включая умные часы Apple Watch, Fitbit и Garmin. Это хороший пример, как можно распорядиться информацией о гражданах без нарушения анонимности.

Andrew Evers, CNBC

После изучения данных с фитнес-трекеров и опроса выяснилось закономерное: после введения карантина и самоизоляции американцы стали меньше двигаться и больше спать. Также люди стали испытывать повышенную тревогу, что вылилось в желание чаще консультироваться с врачами, но исключительно удалённо. Очевидно, на волне пандемии телемедицина получит существенный толчок вперёд.

Согласно полученным данным, уровень активности американских граждан во вторник 24 марта снизился на 39 % по сравнению с активностью, зарегистрированной 1 марта. Только в Нью-Йорке в течение первой недели после объявления карантина физическая активность граждан упала на 50 %.

Одновременно со снижением физической активности выросло время на сон. Так, после 13 марта, когда Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, время на сон в среднем увеличилось на 20 %. Более детальный анализ показал, что люди начали спать на 10 % дольше в каждом штате, за исключением Гавайских островов и Аляски.

Что касается удалённого обращения за медицинскими консультациями, то число таковых существенно выросло с 12 марта. Это произошло на фоне увеличения беспокойства граждан о возможном заражении коронавирусом. Так, если 12 марта сильное беспокойство ощущали 19 % опрошенных, то неделю спустя таких было уже 29 %. Беспокойство граждан выросло в каждом штате, добавляют исследователи. В дальнейшем аналитики обещают продолжить собирать информацию с фитнес-трекеров и обрабатывать данные после опросов контрольных групп. Это поможет развить возможности платформ для поддержания здоровья.



