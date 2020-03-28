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2020-03-28
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Умерли девять человек, вылечились - 46.
Фото: Макс Требухов
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 356. За сутки их количество увеличилось на 46. Зафиксированы девять летальных случаев (за сутки - один), пять человек выздоровели.
Об этом говорится в вечерней сводке Министерства здравоохранения.
Где именно умер девятый человек, не сообщается. В то же время глава Сарненской ОГА Александр Кохан в фейсбуке сообщил, что около 19:00 в субботу умерла жительница села Тынное, где зафиксирована вспышка COVID-19. Это уже второй летальный случай в области.
Напомним, что вечером 27 марта в Украине было 310 подтвержденных случаев COVID-19, 26 марта - 196, 25 марта - 145.