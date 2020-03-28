Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356

Умерли девять человек, вылечились - 46.

Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Фото: Макс Требухов

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 356. За сутки их количество увеличилось на 46. Зафиксированы девять летальных случаев (за сутки - один), пять человек выздоровели.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства здравоохранения.

Где именно умер девятый человек, не сообщается. В то же время глава Сарненской ОГА Александр Кохан в фейсбуке сообщил, что около 19:00 в субботу умерла жительница села Тынное, где зафиксирована вспышка COVID-19. Это уже второй летальный случай в области.

Напомним, что вечером 27 марта в Украине было 310 подтвержденных случаев COVID-19, 26 марта - 196, 25 марта - 145.

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