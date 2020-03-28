Коронавирус обнаружили в Буче

Мужчине 41 год, работал в Киеве.

Коронавирус обнаружили в Буче
Фото: facebook.com/markushinoleksa

Коронавирус SARS-CoV-2 выявили у жителя Бучи, крупного пригорода Киева.

Об этом сообщил в фейсбуке директор Ирпенской центральной городской больницы Антон Довгопол.

"К сожалению, неутешительная новость. Зафиксирован еще один случай заболевания - у жителя г.Буча. Гражданин был направлен семейным врачом в многопрофильный стационар Ирпенской ЦГБ, осмотрен инфекционистом", - написал он.

Пациента решили перевести в опорную больницу в Белой Церкви.

В фейсбуке бучанского городского председателя Андрея Федорука говорится, что заболевшему 41 лет, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Двое детей и жена находятся на самоизоляции.

Мужчина работает в Киеве.

Напомним, что сначала в Киевской области коронавирус находили только в Обуховском районе, но теперь болезнь находят по всему региону. Например, 27 марта первые случаи обнаружили в Ирпене и Ворзеле.

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