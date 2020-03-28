Сегодня ночью Украина переходит на летнее время

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Сегодня ночью Украина переходит на летнее время
Фото: kznlive.ru

Украина в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время, что предусматривает перевод часов на один час вперед.

В Украине на летнее время переходят согласно постановлению Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года .

В постановлении говорится, что время второго часового пояса (киевское время) ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад.

Напомним, в 2018 году более 80% европейцев высказались за отмену перевода часов. Большинство проголосовавших предпочли бы оставить летнее время.

В прошлом году Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

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