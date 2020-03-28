Полиция Киева задержала подозреваемых в похищении 700 тысяч гривен (видео)

Полиция Киева задержала подозреваемых в похищении 700 тысяч гривен (видео)

Сотрудники Нацполиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в похищении 700 тыс. гривен, принадлежащих юридической фирме. Организатора преступления полиция пока не задержала.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“В столичную полицию обратились представители юридической фирмы и сообщили о том, что на улице Маричанской в почтовом отделении неизвестные похитили средства в размере 700 тыс. гривен, принадлежащих их учреждению. По адресу выехали следователи Голосеевского управления полиции, а оперативники незамедлительно начали мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников”, – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что организатором преступления они считают работника инкассаторской фирмы, который узнал, что через почтовое отделение будет пересылаться крупная сумма денег. Он нашел двух исполнителей, которые арендовали автомобиль, приехали по указанному им адресу и украли посылку, в которой находилась наличность

Правоохранители задержали злоумышленников, которые оказались ранее не судимыми уроженцами Луганской и Хмельницкой областей, 1976 и 1979 годов рождения. Во время обыска у правонарушителей изъяли похищенные деньги, которые они не успели поделить.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, следователи полиции Киева сообщили должностному лицу одного из гипермаркетов и его сообщнику о подозрении в присвоении 7 млн гривен выручки. Главному фигуранту избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а его подельника суд отпустил под личное обязательство. За совершенное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
В январе 2020 года численность населения Киева незначительно сократиласьВ январе 2020 года численность населения Киева незначительно сократилась
Полиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляцииПолиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляции
В Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляциюВ Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию
Правоохранители Киева подозревают уроженца Грузии в хранении оружияПравоохранители Киева подозревают уроженца Грузии в хранении оружия
Еще шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве (видео)Еще шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве (видео)
Диспетчеров-пенсионеров электросетей Борисполя закрыли на работе до конца карантина (видео)Диспетчеров-пенсионеров электросетей Борисполя закрыли на работе до конца карантина (видео)
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
В настоящее время в Киеве гриппом и ОРВИ болеют почти 13 тысяч человекВ настоящее время в Киеве гриппом и ОРВИ болеют почти 13 тысяч человек
В парках Святошинского района Киева нашествие клещейВ парках Святошинского района Киева нашествие клещей
“Муниципальная стража” Киева призвала киевлян сообщать о нарушениях карантина“Муниципальная стража” Киева призвала киевлян сообщать о нарушениях карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости