Полиция Киева задержала подозреваемых в похищении 700 тысяч гривен (видео)

Сотрудники Нацполиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в похищении 700 тыс. гривен, принадлежащих юридической фирме. Организатора преступления полиция пока не задержала.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“В столичную полицию обратились представители юридической фирмы и сообщили о том, что на улице Маричанской в почтовом отделении неизвестные похитили средства в размере 700 тыс. гривен, принадлежащих их учреждению. По адресу выехали следователи Голосеевского управления полиции, а оперативники незамедлительно начали мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников”, – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что организатором преступления они считают работника инкассаторской фирмы, который узнал, что через почтовое отделение будет пересылаться крупная сумма денег. Он нашел двух исполнителей, которые арендовали автомобиль, приехали по указанному им адресу и украли посылку, в которой находилась наличность

Правоохранители задержали злоумышленников, которые оказались ранее не судимыми уроженцами Луганской и Хмельницкой областей, 1976 и 1979 годов рождения. Во время обыска у правонарушителей изъяли похищенные деньги, которые они не успели поделить.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следователи полиции Киева сообщили должностному лицу одного из гипермаркетов и его сообщнику о подозрении в присвоении 7 млн гривен выручки. Главному фигуранту избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а его подельника суд отпустил под личное обязательство. За совершенное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве