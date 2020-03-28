Тина Кароль показала, чем занимается на карантине

Тина Кароль наслаждается внезапно появившимся свободным временем. Все гастроли отменены, в Киеве концертов и репетиций тоже нет. И в кои-то веки у артистки появилась масса времени для себя и своей семьи.

Кароль старается побольше времени проводить со своим сыном, 11-летним Вениамином, а также много отдыхает и, конечно, не забывает о занятиях спортом. Ведь карантин карантином, а фигуру никто не отменял. И после полутора месяцев (будем надеяться, что полутора) вынужденного безделья придется предстать перед публикой такой же красивой, как всегда.

В своем Instagram певица делится видеосъемками своих недавних выступлений. А в сториз звезды ее поклонники могут увидеть, чем занимается Тина Кароль ежедневно, что ее заботит, и что наиболее беспокоит.

Так, в сториз за последние сутки Тина опубликовала фото себя, лежащей на кровати. И если обычно звезды, снимаясь в постели, позируют, чтобы выгодно подчеркнуть свои прелести, то на сей раз Кароль просто снялась валяющейся на постели. Тина без макияжа, по-домашнему одета и с распущенными волосами. Она лежит на животе, согнув ноги в коленях – так, что на заднем плане фото видно ее сверкающие пятки.

Это тот редчайший случай, когда у звезды можно увидеть голые пятки. Потому что обычно у них можно что угодно увидеть голым, только не это.

На другом видео из сториз – певица делает зарядку. Причем все это смонтировано в ускоренном темпе, и получилось очень забавно.

От самого свежего снимки из сториз веет трагичностью. Тина с поникшим лицом сидит в машине.

"Италия 969 сегодня молюсь", — написано на фото по хештегом #залишайсявдома.

Напомним, Тина Кароль на одном из недавних снимков показала, как выглядит без макияжа. Многие поклонники не узнали любимую звезду.