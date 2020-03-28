В Киеве зафиксировали уже 74 случая заболевания коронавирусом

В Киеве зафиксировали уже 74 случая заболевания коронавирусом

Сегодня утром, 28 марта, Государственное учреждение “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” сообщил об еще 19 лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в столице. Таким образом, в Киеве зарегистрировано уже 74 больных коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

“Друзья! Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – сказано в сообщении.

Кличко уточнил, что заболели 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, и 9 женщин от 17 до 62 лет.

По информации мэра Киева, 9 пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, 5 – в городскую клиническую больницу №4, 3 – в клиническую больницу №9. Еще 2 человека – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Напомним, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заболел коронавирусом. Также заболел начальник одного из структурных подразделений полиции Киева.

Фото: depositphotos.com


Александр Кравченко, КиевВласть

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