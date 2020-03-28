В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса

Черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов.

В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса
Фото: ajansspor.com

В Черновицкой области в пятницу, 27 марта, лабораторно подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 59 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Это преимущественно люди старшего возраста. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы", - заявил глава ОГА.

Также Осачук отметил, что 27 марта один из заразившихся коронавирусом выздоровел. Это житель села Колинковцы. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов.

По официальной статистике Минздрава, по состоянию на утро 27 марта в Черновицкой области было подтверждено 47 случаев COVID-19, в т. ч. 1 летальный.

Вечером в пятницу, по данным Центра общественного здоровья, число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 310. Раскладку по областям Минздрав не предоставил.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
Первый случай коронавируса зафиксировали в Хмельницкой областиПервый случай коронавируса зафиксировали в Хмельницкой области
В Сумской области диагностировали 5 случаев коронавирусной болезни, из них 1 - летальныйВ Сумской области диагностировали 5 случаев коронавирусной болезни, из них 1 - летальный
Полиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляцииПолиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляции
В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19
В Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человекВ Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человек
В Украине уже 218 случаев заражения COVID-19В Украине уже 218 случаев заражения COVID-19
В Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляциюВ Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенкаВ Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенка
Среди новых больных с COVID-19 в Ивано-Франковской области есть полицейский и священникСреди новых больных с COVID-19 в Ивано-Франковской области есть полицейский и священник
Последние новости
Подгружаем последние новости