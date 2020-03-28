Первый случай коронавируса зафиксировали в Хмельницкой области

Состояние больного стабильное, средней тяжести.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Хмельницкой области
Фото: Lb.ua

27 марта в Хмельницком выявили первого больного с COVID-19.

Пресс-центр Хмельницкого горсовета сообщает, что состояние больного стабильное, средней тяжести.

Отмечается, что экспресс-тест, который делали этому пациенту ранее, давал отрицательный результат.

"По другим 5 подозрениям, в том числе и по том, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и которое уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вирус не подтвердили. Поэтому просим доверять только официальной информации", - подчеркнули в горсовете.

Ранее сегодня Минздрав сообщил о 310 случаях коронавируса в Украине. Количество больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 92 человека.

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