Жительницу Тетиева на Киевщине уличили в поджоге сухого камыша

Сотрудники “Муниципальной варты” Тетиева Киевской области установили лицо, которое подожгло сухой камыш на берегу пруда, из-за чего в городе было сильное задымление. Оказалось, сухую растительность подожгла местная жительница Лариса Слободяник.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Муниципальной варты” Тетиевского горсовета в соцсети Фейсбук.

“Сегодня, 27.03.2020 года, сотрудниками “Муниципальной Варты” была установлена гражданка Слободяник Лариса Витальевна, жительница Тетиева, которая подожгла сухой камыш на берегу пруда, который при сгорании осуществил сильное задымление в Тетиеве”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что на женщину был составлен административный протокол по ст 152 КоАП. Теперь ей грозит штраф от 340 гривен до 1,7 тыс. гривен.

Напомним, жители Киева , несмотря на карантин из-за коронавируса, выбираются на природу и дачи, сжигают сухостой, из-за чего увеличилось количество вызовов от граждан по поводу возгораний на открытых территориях. Больше всего пожаров 25 марта было зафиксировано в Деснянском районе Киева .

Фото: фейсбук “Муниципальной варты” Тетиевского горсовета