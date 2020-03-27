Акушерский корпус винницкого роддома закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудниц

В Виннице лабораторно подтвердили коронавирус уже у пяти сотрудниц местного роддома.

Об этом говорится на сайте Винницкой областной государственной администрации.

Первый случай COVID-19 в Виннице подтвердили два дня назад - заболела 42-летняя медработница, контактировавшая со знакомыми из Польши . Сегодня стало известно, что вирус выявили еще у четырех сотрудниц роддома.

"Из города Винницы коронавирусом заболели семь человек. Это 42-летняя женщина, которая контактировала со знакомыми из Польши , а также ее пятилетний племянник. Еще четыре случая - это контактные лица первой пациентки по месту работы. Это женщины в возрасте 30, 35, 60 и 64 лет - работницы второго роддома Винницы. [Также] среди заболевших - 32-летний мужчина, который путешествовал по нескольким европейским странам", - рассказал на брифинге в пятницу мэр города Сергей Моргунов.

Состояние первой пациентки приближается к удовлетворительному, температура тела в пределах нормы. Ее племянник тоже в порядке, температуры нет. У других пациенток клинических проявлений респираторного заболевания нет, но они находятся на карантине.

"Акушерский корпус второго роддома Винницы закрыт на карантин. Там сейчас находятся 7 рожениц и 14 беременных. Все они находятся под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биоматериала пациентов и медперсонала для исследования. Обстоятельства требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса. Медицинский персонал, который был за пределами заведения, находится на самоизоляции под наблюдением семейных врачей", - сообщил мэр.

В целом на территории Винницкой области коронавирус выявили у девяти человек. Кроме семи винницких случаев, по одному есть в Винницком районе и Ладижине.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта в Украине подтвердили 218 случаев COVID-19. Пять человек умерли, пять вылечились.