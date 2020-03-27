В Сумской области диагностировали 5 случаев коронавирусной болезни, из них 1 - летальный

Состояние пациентов стабильное.

В Сумской области диагностировали 5 случаев коронавирусной болезни, из них 1 - летальный
Фото: Мyk Sadovyi

В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заболевания COVID-19. Один из них - зарегистрированный в Конотопе - летальный, цитирует "Укринформ" главного инфекциониста Сумской области Ирину Троцкую.

"По состоянию на 27 марта в Сумской области лабораторно подтверждены 5 случаев заболевания COVID-19, из них один - летальный. Умерла женщина из Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. 4 других человека в стабильном состоянии, заболевания без осложнений", - сообщила она.

По словам Троцкой, из этих четверых двое контактировали с погибшей. Они находятся на самоизоляции.

Еще 2 случая заболевания подтвердили в городе Сумы - первый пациент госпитализирован в Сумскую инфекционную больницу, второй находится на самоизоляции.

По словам врачей, у всех пациентов состояние стабильное.

Подозрение на коронавирус есть еще у шести человек. Кроме того, установлено 71 контактное лицо, они находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей.

Инфекционист также подробно рассказала о первом летальном случае в области.

"Это произошло 25 марта. Речь о женщине 78 лет, которая жила в одном из районов нашей области, в селе. Они никуда не выезжала, но у нее было общение с другими людьми, и, наверное, из-за этого произошло инфицирование. На седьмой день болезни она обратилась за медицинской помощью и была доставлена в инфекционный стационар, где была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония", - сообщила Троцкая

Тест на грипп показал негативный результат, а тест на COVID-19 - положительный.

"К сожалению, несмотря на лечебные мероприятия, она через два дня умерла от пневмонии, усложненной тяжелым дистресс-синдромом. Через сутки методом ПЦР диагноз был подтвержден", - рассказала она.

Троцкая подчеркнула, что появление случаев COVID-19 в области - "это не страх и ужас, это ситуация, которую мы ожидали"

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