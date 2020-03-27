Подозрение на коронавирус у солиста Rammstein не подтвердилось (обновлено)

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн был помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в РоSSии. По возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем ему диагностировали пневмонию.

Сейчас, по данным немецких СМИ , состояние музыканта улучшилось, опасности для его жизни нет.

Обновление. Вечером на странице Rammstein в фейсбуке появилось сообщение, что подозрение на коронавирус у Линдеманна не подтвердилось.

"Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на вирус короны был отрицательным", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта влати Германии договорились ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса.