В январе 2020 года численность населения Киева незначительно сократилась

В январе 2020 года численность населения Киева незначительно сократилась

По данным Госстата, численность населения Киева в январе 2020 года сократилась на 75 человек за счет как естественного, так и миграционного сокращения.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска Главного управления статистики в Киеве.

Согласно сообщению, численность населения в Киеве, по оценке, на 1 февраля 2020 года составила 2 млн 967 тыс 285 человек.

При этом, как сообщается, на протяжении января 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 75 человек. 

Отмечается, что сокращение численности населения Киева произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 36 и 39 человек соответственно.

В то же время, по оценке, численность населения столицы в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года выросла на 16 тысяч 752 человека.

Ранее KV сообщала, что в Киевской области за год количество населения увеличилось на 13 496 тысяч. В то же время за январь 2020 года количество населения области увеличилось на 865 человек. 

Фото: akzent.zp.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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