В МВД заверили, что дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных

"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной и смывается с любых поверхностей".

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам страны продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия кронавирусу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в фейсбуке.

"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей", - подчеркивается в сообщении.

МВД призвало граждан придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и сознательно относиться к собственной безопасности.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее Киевская городская госадминистрация показала, как в Киеве моют дороги и мосты. В КГГА уточнили, что обработка осуществляется раствором хлоргексидин.

16 марта в соцсетях появились сообщения о вертолетах, которые якобы будут распространять химикаты от коронавируса над разными городами Украины. Из-за широкого распространения этого фейка, его пришлось опровергать Службе безопасности и военным.

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