В МВД заверили, что дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных
"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной и смывается с любых поверхностей".
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам страны продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия кронавирусу.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в фейсбуке.
"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей", - подчеркивается в сообщении.
МВД призвало граждан придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и сознательно относиться к собственной безопасности.
Напомним, ранее Киевская городская госадминистрация показала, как в Киеве моют дороги и мосты. В КГГА уточнили, что обработка осуществляется раствором хлоргексидин.
16 марта в соцсетях появились сообщения о вертолетах, которые якобы будут распространять химикаты от коронавируса над разными городами Украины. Из-за широкого распространения этого фейка, его пришлось опровергать Службе безопасности и военным.