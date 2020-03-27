Полиция Харьковской области разыскала всех 10 человек, нарушивших режим самоизоляции

Последний беглец временно проживает в Одесской области.

Полиция разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, девятеро из них находились на территории области. Их нашли накануне вечером.

"Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем был проведен медицинский осмотр", - отметтил Кучер.

Последнего беглеца нашли в Одесской области. "Он временно проживает там, и в Харьковской области с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать режим самоизоляции будут органы власти Одесской области", - уточнил Кучер.

Он ткже добавил, что по всем нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые уклоняются от самоизоляции. Четверо из них контактировали с больным коронавирусом.

По официальным данным, в Харьковской области пока не случаев коронавируса. Однако, поздно вечером 25 марта стало известно, что лабораторно подтвержден первый случай COVID-19. Детали не сообщались.