Глава Ровенской ОГА сообщил о смерти женщины с коронавирусом

Среди двяти подтвержденных случаев COVID-19 - один летальный.

Глава Ровенской ОГА сообщил о смерти женщины с коронавирусом
Фото: ajansspor.com

В Ровенской области подтвердили первые девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериалов двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", - сообщил он.

Сейчас больные изолированы. Их состояние стабильное.

Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки число инфицированных увеличилось на 62 человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человекВ Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человек
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусомПисатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Глава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в областиГлава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в области
В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в УкраинеВ Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине
Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136, - глава ЦОСЧисло зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136, - глава ЦОС
Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34
Глава УГКЦ дал советы, как служить в Страстную неделю и на ПасхуГлава УГКЦ дал советы, как служить в Страстную неделю и на Пасху
В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5
На Киевщине больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Обуховском районеНа Киевщине больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Обуховском районе
Последние новости
Подгружаем последние новости