Рядом с пляжем “Троещина” в Киеве местные жители обнаружили около 300 кг выброшенных батареек (фото)
В Киеве неподалеку от пляжа “Троещина” местные жители обнаружили огромное количество выброшенных использованных батареек. Судя по количеству батареек, их кто-то системно собирал, а затем просто выбросил. Преступление было зафиксировано представителями общественных организаций и Государственной экологической инспекции. Стихийная свалка опасных отходов была ликвидирована силами КП “Киевкоммунсервис”.
Об этом
Как сообщается, недавно у второй лодочной станции у пляжа “Троещина” местные жители обнаружили “гору” выброшенных использованных батареек.
Согласно сообщению, представители общественных организаций совместно с представителем Государственной экологической инспекции зафиксировали преступление и вместе с местными жителями обратились к КП "Киевкоммунсервис" за помощью в сборе опасных отходов.
Сообщается, что сотрудниками коммунального предприятия стихийная свалка опасных отходов была ликвидирована. Было собрано около 300 кг отработанных батареек. Как заверили в коммунальном предприятии собранные батарейки будут отправлены на переработку и утилизацию.
“Учитывая количество батареек, понятно, что не люди выбросили свои батарейки, их явно кто-то системно собирал. Недобросовестная компания, которая собирала эти батарейки должна понести ответственность за совершенное преступление”, – сказано в сообщении.
В сообщении также отметили, что всего лишь одна батарейка загрязняет токсичными веществами около 16 квадратных метров земли.
Также пресс-служба предприятия напомнила, что на
Напомним, 3 февраля, КП “Киевкоммунсервис” по результатам проведенного тендера подписало соглашение с компанией “Экологические инвестиции” на дальнейшую утилизацию 70 тонн батареек на специализированном заводе в Румынии. В начале апреля на завод планируют отправить почти 3,5 млн использованных батареек. В то же время зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев (на фото слева) сообщил, что этот контракт обойдется городу в 45 тыс. гривен за тонну. В свою очередь, бывший заместитель председателя КГГА (2010-2014) Руслан Крамаренко (на фото справа) заявил в дискуссии с Петром Пантелеевым в соцсети, что смог бы сделать то же самое за 20 тыс. гривен за тонну, однако тендер, по его мнению, был “глубоко спрятан”.
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В ноябре 2019 года
КП “Киевкоммунсервис”, которое с 27 июля 2017 года возглавляет Максим Ляшкевич, подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. С 17 июля 2017 года этот департамент возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует это направление замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Київкомунсервіс” (Код ЄДРПОУ: 33745659)
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