Рядом с пляжем “Троещина” в Киеве местные жители обнаружили около 300 кг выброшенных батареек (фото)

В Киеве неподалеку от пляжа “Троещина” местные жители обнаружили огромное количество выброшенных использованных батареек. Судя по количеству батареек, их кто-то системно собирал, а затем просто выбросил. Преступление было зафиксировано представителями общественных организаций и Государственной экологической инспекции. Стихийная свалка опасных отходов была ликвидирована силами КП “Киевкоммунсервис”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевкоммунсервис (*) на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, недавно у второй лодочной станции у пляжа “Троещина” местные жители обнаружили “гору” выброшенных использованных батареек.

Согласно сообщению, представители общественных организаций совместно с представителем Государственной экологической инспекции зафиксировали преступление и вместе с местными жителями обратились к КП "Киевкоммунсервис" за помощью в сборе опасных отходов.

Сообщается, что сотрудниками коммунального предприятия стихийная свалка опасных отходов была ликвидирована. Было собрано около 300 кг отработанных батареек. Как заверили в коммунальном предприятии собранные батарейки будут отправлены на переработку и утилизацию.

“Учитывая количество батареек, понятно, что не люди выбросили свои батарейки, их явно кто-то системно собирал. Недобросовестная компания, которая собирала эти батарейки должна понести ответственность за совершенное преступление”, – сказано в сообщении.

В сообщении также отметили, что всего лишь одна батарейка загрязняет токсичными веществами около 16 квадратных метров земли.

Также пресс-служба предприятия напомнила, что на официальном сайте КП “Киевкоммунсервис” размещена полная информация о сборе опасных отходов в составе бытовых и правила обращения с ними, карта с адресным перечнем установленных контейнеров для сбора отработанных батареек, ртутных термометров, энергосберегающих ламп, которыми может воспользоваться каждый житель столицы.

Напомним, 3 февраля, КП “Киевкоммунсервис” по результатам проведенного тендера подписало соглашение с компанией “Экологические инвестиции” на дальнейшую утилизацию 70 тонн батареек на специализированном заводе в Румынии. В начале апреля на завод планируют отправить почти 3,5 млн использованных батареек. В то же время зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев (на фото слева) сообщил, что этот контракт обойдется городу в 45 тыс. гривен за тонну. В свою очередь, бывший заместитель председателя КГГА (2010-2014) Руслан Крамаренко (на фото справа) заявил в дискуссии с Петром Пантелеевым в соцсети, что смог бы сделать то же самое за 20 тыс. гривен за тонну, однако тендер, по его мнению, был “глубоко спрятан”.

Как сообщала KV , в начале декабря 2019 года впервые в Украине стало возможным сдать батарейки на гарантированную переработку в Европе. Первый контейнер был установлен 10 декабря в “Эпицентр К” на Берковецкой, 6-В в Киеве . На то время планировалось, что в течение недели контейнеры появятся во всех торговых точках “Эпицентра” и “Новой Линии” по Украине. Каждый сможет сдать до 20 батареек за раз.

В ноябре 2019 года KV сообщала, что опасные бытовые отходы должны собираться отдельно и передаваться специализированным предприятиям для утилизации. Для сбора таких отходов в Киеве установлено 139 контейнеров. Хотя жители столицы стали ими активнее пользоваться, не все опасные отходы можно утилизировать в Украине. Пока утилизировано только около 70 тыс. люминесцентных ламп, а вот использованные батарейки хранятся на складе КП “Киевкоммунсервис”.

КП “Киевкоммунсервис”, которое с 27 июля 2017 года возглавляет Максим Ляшкевич, подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. С 17 июля 2017 года этот департамент возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует это направление замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київкомунсервіс” (Код ЄДРПОУ: 33745659)