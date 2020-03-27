Минздрав создает мобильные бригады для проверки подозрений на коронавирус
Скорая помощь будет выезжать только за серьезно больными.
Министерство здравоохранения создает мобильные бригады для проверки подозрений на коронавирус. Они будут выезжать по месту жительства заболевших и брать образцы для лабораторного тестирования.
Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Я дал поручение создать всем при районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять и медицинских работников", - сообщил он.
Мобильные бригады будут приезжать по вызову семейного врача для забора образцов у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"В первую очередь при появлении симптомов алгоритм такой: вы должны набрать своего семейного врача или медицинского работника, с которым вы контактируете, чтобы определить дальнейшую тактику. Если будет необходимо тестирование, семейный врач расскажет, как работает алгоритм и как мобильная бригада приедет и заберет образцы, а также даст советы по дальнейшему лечению", - сказал он.
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Только в случае ургентного состояния за больным выедет скорая помощь.
"Мы должны понять, что госпитализация будет происходить только для тяжелых случаев и случаев средней тяжести, чтобы оказывать медицинскую помощь круглосуточно под надзором врача в оборудованной больнице, где обеспечено проведение реанимационных мер", - сказал санврач.
Напомним, что по состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной болезни. Пять человек умерли, четверо вылечились.