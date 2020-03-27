Минздрав создает мобильные бригады для проверки подозрений на коронавирус

Скорая помощь будет выезжать только за серьезно больными.

Минздрав создает мобильные бригады для проверки подозрений на коронавирус
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения создает мобильные бригады для проверки подозрений на коронавирус. Они будут выезжать по месту жительства заболевших и брать образцы для лабораторного тестирования.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я дал поручение создать всем при районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять и медицинских работников", - сообщил он.

Мобильные бригады будут приезжать по вызову семейного врача для забора образцов у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"В первую очередь при появлении симптомов алгоритм такой: вы должны набрать своего семейного врача или медицинского работника, с которым вы контактируете, чтобы определить дальнейшую тактику. Если будет необходимо тестирование, семейный врач расскажет, как работает алгоритм и как мобильная бригада приедет и заберет образцы, а также даст советы по дальнейшему лечению", - сказал он.

"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус

Только в случае ургентного состояния за больным выедет скорая помощь.

"Мы должны понять, что госпитализация будет происходить только для тяжелых случаев и случаев средней тяжести, чтобы оказывать медицинскую помощь круглосуточно под надзором врача в оборудованной больнице, где обеспечено проведение реанимационных мер", - сказал санврач.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной болезни. Пять человек умерли, четверо вылечились.

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