Ярославский везет еще 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппараторв ИВЛ на 2 млн долларов

Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней.

Ярославский везет еще 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппараторв ИВЛ на 2 млн долларов
Фото: пресс-служба

Владелец и президент DCH Александр Ярославский закупил и везет в Украину еще 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью $2 млн. Об этом он рассказал в программе 24 канала "Гуд найт Юкрейн", передает РБК-Украина.

Напомним, ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в дефиците, уже прибыли в Украину.

"Я взял в эфир с собой дочь, и хочу сказать, что я всей семьей здесь в Украине, с харьковчанами и украинцами. Мы победим этот коронавирус - у меня нет сомнений", - сказал Ярославский.

Как известно, заявление о выделении $2 млн на борьбу с эпидемией Ярославский сделал по итогам совещания президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом 16 марта в Офисе президента.

"К кому обращаться президенту как не к нам? Тем, кто 30 лет в Украине занимается бизнесом, тем кто понимает ситуацию, тем кто могут организовать. Я очень рад и горжусь тем, что он обратился", - отметил Ярославский.

Бизнесмен также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что он принял Джека Ма у себя, когда тот находился в Украине.

В то же время Ярославский выразил свою признательность всем, кто принял участие в закупке по прямым договорам товаров медназначения для потребностей Харьковской области.

После организованной бизнесменом 19 марта в Kharkiv Palace встречи лидеров харьковского бизнеса и общественной жизни, Харьков и Харьковская область получили еще дополнительно $2,2 млн на борьбу с эпидемией.

"Всем низкий поклон и благодарность. Огромное спасибо всем, кто быстро организовался: это и Алексей Кучер, и Геннадий Кернес. Все встали в один строй и поняли, что есть единый враг. Я хочу сказать харьковчанам, что они под надежной защитой", - добавил бизнесмен.

Помимо харьковских дел Александр Ярославский высказался и по поводу новостей из Киева о том, что в столичных медицинских заведениях пытались создавать VIP-палаты.

Киеве просто есть VIP-клиенты. У нас в Харькове нет VIP-клиентов и нам не нужны VIP-палаты", - сказал Ярославский, отвечая на вопрос не предпринимались ли похожие попытки создать особые условия для особых пациентов в его родном городе.

Стоит отметить, что в пресс-службе DCH уточнили, что $850 тыс. за ПЦР-тесты Ярославский перечислил поставщику вчера, а $1,15 млн за ИВЛ - сегодня.

Сообщается, что ИВЛ приобретены у немецкой компании, специализирующаяся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких. Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней.

Напомним, 24 марта в Украину прибыла первая партия ПЦР-тестов, обеспечивающих максимально высокую возможную точность выявления коронавируса, которую также закупил бизнесмен Александр Ярославский.

17 марта в Харькове был создан первый антикризисный штаб по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса, который возглавил Александр Ярославский. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавирусаВ Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
В Стокгольме из галереи украли скульптуры Сальвадора Дали стоимостью более миллиона долларовВ Стокгольме из галереи украли скульптуры Сальвадора Дали стоимостью более миллиона долларов
СБУ в Одессе сожгла наркотики на 100 млн долларовСБУ в Одессе сожгла наркотики на 100 млн долларов
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличнымиУ задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" продали за 220 тыс. долларовПервое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" продали за 220 тыс. долларов
Вор-"альпинист" украл из квартиры одесского предпринимателя почти миллион долларовВор-"альпинист" украл из квартиры одесского предпринимателя почти миллион долларов
Деми Мур обокрали на сотни тысяч долларовДеми Мур обокрали на сотни тысяч долларов
Полиция задержала мужчину, вымогавшего 350 тыс. долларов за якобы похищенных детейПолиция задержала мужчину, вымогавшего 350 тыс. долларов за якобы похищенных детей
Полиция изъяла партию кокаина на 600 тыс. долларовПолиция изъяла партию кокаина на 600 тыс. долларов
Зачисление первоклассников в школу: появились "специалисты", которые могут оформить ребенка за 100 долларовЗачисление первоклассников в школу: появились "специалисты", которые могут оформить ребенка за 100 долларов
Киевлянин пытался сдать в обменку 11 тыс. фальшивых долларовКиевлянин пытался сдать в обменку 11 тыс. фальшивых долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости