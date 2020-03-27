В Украине уже 218 случаев заражения COVID-19

По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 5 смертельных случаев.

Об этом КВ стало известно из сообщения Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ).

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;

Киев – 47 случаев;

Киевская область – 32 случая;

Львовская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Одесская область – 4 случая;

Ровенская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область – 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , по состоянию на 22:00 26 марта в Украине уже зарегистрировано 196 случаев заболевания COVID-19. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Киеве были зарегистрированы еще 7 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в столице насчитывается 47 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин – 48 и 62 лет и десятилетний мальчик.

Фото: МОЗ Украины