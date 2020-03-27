В Украине уже 218 случаев заражения COVID-19
По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 5 смертельных случаев.
Об этом КВ стало известно из
По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 3 случая;
Донецкая область – 2 случая;
Запорожская область – 8 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;
Киев – 47 случаев;
Киевская область – 32 случая;
Львовская область – 3 случая;
Луганская область – 1 случай;
Одесская область – 4 случая;
Ровенская область – 9 случаев;
Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);
Херсонская область – 1 случай;
Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область – 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщала
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Киеве были зарегистрированы еще 7 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в столице насчитывается 47 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин – 48 и 62 лет и десятилетний мальчик.
Фото: МОЗ Украины