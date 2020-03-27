Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом

Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом

Житель Беверли-Хиллс в Калифорнии зашел в общественный туалет и несколько раз лизнул унитаз. Он не был первопроходцем этого неочевидного пути — несколькими днями раньше аналогичное видео разместила в Сети блогерша TikTok Ава Луиза. Девушка облизала сиденье унитаза в самолете, однако позже удалила это видео и призналась, что тщательно дезинфицировала его перед съемкой.

Ее последователь, вероятно не подумал о мерах предварительной дезинфекции и просто лизнул. Через несколько дней после этого его тест на коронавирус дал положительный результат и парень был госпитализирован. Мы надеемся, что он избежит премии Дарвина, но гарантировать это сейчас нельзя.

Это, конечно, не наше дело — призывать современников к мерам разумной гигиены. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем почаще мыть руки, соблюдать разумное (полтора-два метра) расстояние от посторонних людей, ну, и не облизывать унитазы. Даже если очень хочется славы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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