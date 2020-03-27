В Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию

Десятого человека продолжают искать.

В Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию
Фото: Lb.ua

Полиция разыскала 9 человек, которые по возвращении в Харьковскую область из-за границы не выходили на связь с врачами.

Об этом сообщила заведующая отделения особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова, передает hromadske.

Она рассказала, что 26 марта уже установили местонахождение 9 из 10 человек. Анна Сухорукова уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

"Мы обратились в Нацполицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлен адрес их пребывания", - сказала Сухорукова.

Сухорукова уточнила, что режим самоизоляции эти люди уже не нарушают, но придерживались ли они его последние несколько дней, неизвестно.

В полиции Харьковской области рассказали, что всех девятерых нашли за пределами Харьковской области. На вопрос, будут ли привлекать их к ответственности, в полиции ответили, что о штрафе пока речи не идет. Если будут какие-то меры применяться, то об этом будет дополнительно сообщено.

Десятого человека продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые уклоняются от самоизоляции. Четверо из них контактировали с больным коронавирусом.

Отметим, что по официальным данным, в Харьковской области пока не случаев коронавируса. Однако поздно вечером 25 марта стало известно, что в Харьковской области лабораторно подтвердили первый случай COVID-19. Детали не сообщались.

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