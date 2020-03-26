Суспильне обнародовало расписание трансляций богослужений разных конфессий на время карантина

Богослужений УПЦ Московского патриархата в расписании нет.

?Суспильне обнародовало расписание трансляций богослужений разных конфессий на время карантина
Фото: LB.ua

С 27 марта по пятницам, субботам и воскресеньям на телеканалах UA:Суспільне мовлення будут транслироваться богослужения и обрядовые мероприятия.

Об этом сообщается на сайте вещателя.

"В связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Украине многие наши земляки не имеют возможности собираться в церквях и других религиозных сооружениях. Чтобы помочь верующим удовлетворить духовные потребности,

UA:Суспільне мовлення будет транслировать на общенациональных и региональных телеканалах богослужения и другие обрядовые мероприятия главных церквей и религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Еженедельно в течение карантина зрители смогут смотреть трансляции на общенациональных телеканалах: UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и UA:КРЫМ, а также на сайтах этих каналов и на всех региональных платформах Общественного вещателя.

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В пятницу, 27 марта, на общественном телеканале UA:КРЫМ будут транслироваться:

10:00 - пятничная проповедь из Киевской соборной мечети «Ар-Рахма», организованная Духовным управлением мусульман Украины;

12:00 - пятничная проповедь Муфтия мусульман Крыма.

Каждую пятницу с 3 апреля на телеканале UA:КРЫМ будут транслироваться

:

10:00 - пятничная проповедь из Киевской соборной мечети «Ар-Рахма», организованная Духовным управлением мусульман Украины;

12:00 - намаз и проповедь, организованные Духовным управлением мусульман Украины «Умма»;

12:15 - наставление Духовного управления мусульман АР Крым.

Каждую субботу с 28 марта в 10:00 на телеканале UA:КУЛЬТУРА будут показывать богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканалах UA:ПЕРШИЙ, UA:КРЫМ и на всех региональных филиалах Общественного вещателя будут транслироваться воскресные богослужения из трех церквей:

с 9:30 по 10:00 - Воскресная святая месса Римо-Католической церкви в Украине;

с 10:00 по 11:30 - трансляция Божественной литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины и всеукраинской молитвы;

с 11:30 по 12:30 - Воскресную литургию Украинской Греко-Католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканале UA:КУЛЬТУРА будут транслироваться:

с 12:30 - Воскресное богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов;

с 13:00 - Воскресное богослужение Украинской Евангельской церкви;

с 13:30 - Воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.

Богослужений УПЦ Московского патриархата в расписании нет.

Накануне президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Глава государства сообщил о подготовке проекта "Пасха дома".

Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

В Православной церкви Украины заявили, что Священный Синод "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян по мере приближения соответствующего времени".

Ранее ПЦУ разрешила проведение богослужений в храмах только священниками и призвала верующих участвовать в богослужениях дистанционно. Похожее решение приняла и УГКЦ.

Отметим, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.

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