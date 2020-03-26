Суспильне обнародовало расписание трансляций богослужений разных конфессий на время карантина
Богослужений УПЦ Московского патриархата в расписании нет.
С 27 марта по пятницам, субботам и воскресеньям на телеканалах UA:Суспільне мовлення будут транслироваться богослужения и обрядовые мероприятия.
Об этом сообщается на сайте вещателя.
"В связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Украине многие наши земляки не имеют возможности собираться в церквях и других религиозных сооружениях. Чтобы помочь верующим удовлетворить духовные потребности,
UA:Суспільне мовлення будет транслировать на общенациональных и региональных телеканалах богослужения и другие обрядовые мероприятия главных церквей и религиозных организаций", - говорится в сообщении.
Еженедельно в течение карантина зрители смогут смотреть трансляции на общенациональных телеканалах: UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и UA:КРЫМ, а также на сайтах этих каналов и на всех региональных платформах Общественного вещателя.
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В пятницу, 27 марта, на общественном телеканале UA:КРЫМ будут транслироваться:
10:00 - пятничная проповедь из Киевской соборной мечети «Ар-Рахма», организованная Духовным управлением мусульман Украины;
12:00 - пятничная проповедь Муфтия мусульман Крыма.
Каждую пятницу с 3 апреля на телеканале UA:КРЫМ будут транслироваться
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10:00 - пятничная проповедь из Киевской соборной мечети «Ар-Рахма», организованная Духовным управлением мусульман Украины;
12:00 - намаз и проповедь, организованные Духовным управлением мусульман Украины «Умма»;
12:15 - наставление Духовного управления мусульман АР Крым.
Каждую субботу с 28 марта в 10:00 на телеканале UA:КУЛЬТУРА будут показывать богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.
Каждое воскресенье с 29 марта на телеканалах UA:ПЕРШИЙ, UA:КРЫМ и на всех региональных филиалах Общественного вещателя будут транслироваться воскресные богослужения из трех церквей:
с 9:30 по 10:00 - Воскресная святая месса Римо-Католической церкви в Украине;
с 10:00 по 11:30 - трансляция Божественной литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины и всеукраинской молитвы;
с 11:30 по 12:30 - Воскресную литургию Украинской Греко-Католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.
Каждое воскресенье с 29 марта на телеканале UA:КУЛЬТУРА будут транслироваться:
с 12:30 - Воскресное богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов;
с 13:00 - Воскресное богослужение Украинской Евангельской церкви;
с 13:30 - Воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.
Богослужений УПЦ Московского патриархата в расписании нет.
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