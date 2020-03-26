Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области

В то же время подтверждены пять новых случаев заражения.

Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
Черновицкая областная клиническая больница
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области в четверг подтвердили три случая выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19. Вылечились двое взрослых и один ребенок.

Об этом объявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня по результатам проведенных лабораторных анализов у нас факт выздоровления еще трех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и лечились в инфекционном отделении нашей клинической больницы", - сказал он.

В то же время подтверждены пять новых случаев заражения. Это трое взрослых людей в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из РоSSии, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с зараженными лицами в Украине.

Все они проживают в разных населенных пунктах области, в том числе в Черновцах и Вижнице.

Таким образом, общая численность больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 47 человек.

Один случай стал летальным, четыре человека выздоровели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирусТоп-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрытьЗаболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенкаВ Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенка
Среди новых больных с COVID-19 в Ивано-Франковской области есть полицейский и священникСреди новых больных с COVID-19 в Ивано-Франковской области есть полицейский и священник
Евгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавирусаЕвгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавируса
Умершей от коронавируса в Ивано-Франковской области женщине диагноз COVID-19 установили посмертноУмершей от коронавируса в Ивано-Франковской области женщине диагноз COVID-19 установили посмертно
Глава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в областиГлава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в области
В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в УкраинеВ Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЭстонииПервая смерть от коронавируса зафиксирована в Эстонии
В Черновицкой области выявили еще 4 случая COVID-19В Черновицкой области выявили еще 4 случая COVID-19
Мэр Конотопа заявил о первом случае коронавируса в Сумской областиМэр Конотопа заявил о первом случае коронавируса в Сумской области
В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5
Последние новости
Подгружаем последние новости