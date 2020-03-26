Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В то же время подтверждены пять новых случаев заражения.
В Черновицкой области в четверг подтвердили три случая выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19. Вылечились двое взрослых и один ребенок.
Об этом объявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Сегодня по результатам проведенных лабораторных анализов у нас факт выздоровления еще трех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и лечились в инфекционном отделении нашей клинической больницы", - сказал он.
В то же время подтверждены пять новых случаев заражения. Это трое взрослых людей в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из РоSSии, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с зараженными лицами в Украине.
Все они проживают в разных населенных пунктах области, в том числе в Черновцах и Вижнице.
Таким образом, общая численность больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 47 человек.
Один случай стал летальным, четыре человека выздоровели.