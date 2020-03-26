Службы “Киевоблгаза” работают в защитной спецодежде

Службы &ldquo;Киевоблгаза&rdquo; работают в защитной спецодежде

Предприятие “Киевоблгаз” обеспечило своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой на период карантина. Сотрудники газовых служб будут выезжать на вызовы жителей исключительно в экипировке. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Киевоблгаза”. 

“Работники компании показали высокий уровень личной защиты, которым их обеспечило предприятие. Во время карантина и чрезвычайной ситуации будут выезжать на вызовы жителей исключительно в таком экипировке – безопасность превыше всего”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что за короткий срок компания предоставила сотрудникам все необходимое: защитные и ОЗК костюмы, маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты. Постоянно проверяется состояние здоровья работников, выходящих на смену.

“Ежесуточно 50 спецбригад газовой службы “104” заступает на дежурство – 200 специалистов и 50 единиц автотехники обеспечивает безаварийное и бесперебойное газоснабжение области”, – отметили в компании. 

Напомним, как ранее писала KV, начиная с 2016 года на почти 8 тыс. существующих на Киевщине предприятиях было выявлено более 1,3 тыс. вмешательств в работу счетчиков газа. По статистике, это каждое 7-е предприятие. Воровство газа подвергает опасности жизнь и здоровье людей. Если в 2016 году таких нарушений было только 62, то уже через год эта цифра выросла почти в 6 раз и стала постоянно увеличиваться. На конец 2019 года показатель достиг 1337 зафиксированных фактов.

Фото: пресс-служба компании


Вероника Злацкая, КиевВласть

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