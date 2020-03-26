Службы “Киевоблгаза” работают в защитной спецодежде
Предприятие “Киевоблгаз” обеспечило своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой на период карантина. Сотрудники газовых служб будут выезжать на вызовы жителей исключительно в экипировке.
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“Работники компании показали высокий уровень личной защиты, которым их обеспечило предприятие. Во время карантина и чрезвычайной ситуации будут выезжать на вызовы жителей исключительно в таком экипировке – безопасность превыше всего”, – сказано в сообщении.
Сообщается, что за короткий срок компания предоставила сотрудникам все необходимое: защитные и ОЗК костюмы, маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты. Постоянно проверяется состояние здоровья работников, выходящих на смену.
“Ежесуточно 50 спецбригад газовой службы “104” заступает на дежурство – 200 специалистов и 50 единиц автотехники обеспечивает безаварийное и бесперебойное газоснабжение области”, – отметили в компании.
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Фото: пресс-служба компании