Елена Кравец рассказала о том, как студия "Квартал 95" повлияла на ее жизнь

Звезда студии &quotКвартал 95&quot Елена Кравец призналась, почему не хочет быть Еленой Зеленской

Елена Кравец рассказала в эфире передачи "ЖЗЛ" о том, сколько сил забирает у нее студия "Квартал 95". Елена и ее друзья, включая Владимира Зеленского, стали популярными еще когда все они были очень молоды. Многие только создавали семьи и рожали детей. Актерам приходилось разрываться между семейными обязанностями, воспитанием детей и работой.

Елене также пришлось принести в жертву работе время, которое она должна была отдать своей старшей дочери Маше. К счастью, родители взяли на себе заботу о первенце молодой семьи и подняли Машу на ноги. Поначалу, признается Елена, ей приходилось разрываться между Киевом и Кривым Рогом. Однако потом они с мужем все же решили забрать дочь к себе.

Из-за бешеной гонки, связанной с работой, Кравец не смогла выносить двух своих детей. Поэтому, четвертая по счету, удачная беременность, когда Елена смогла выносить и родить двойню, стала для них с мужем огромным счастьем и наградой за все пережитое.

Елена Кравец рассказала о том, как студия &quot;Квартал 95&quot; повлияла на ее жизнь
Елена Кравец с мужем

Елена Кравец также рассказала, что президентство Владимира Зеленского не повлияло на их дружбу. Семьи по-прежнему дружны между собой, однако общаются реже из-за того, что чета Зеленских сегодня очень загружена, и у них катастрофически мало свободного времени. При этом Елена искренне восхищается своей кумой и тезкой — первой леди Еленой Зеленской. Говорит, что та очень органично вошла в свою нынешнюю роль и достойно в ней выглядит.

"Она очень достойно, по-женски, и в то же время невероятно сильно, себя транслирует. И мне нравится. Она не противоречит себе. Она ничего из себя там не изображает, она такая есть", — говорит о подруге Елена Кравец.

Хотя сама Елена Кравец созналась, что не хотела бы оказаться на месте первой леди, когда на тебя возложена такая ответственность, и твою жизнь все рассматривают едва ли не под микроскопом.

"Я ей как-то говорила: "Я бы не смогла". Она мне: "Да перестань ты , я на тебя смотрю, как ты выходишь, улыбаешься". Но это все другое. Я говорю: "Я — на сцене "Украины", а ты на мировой арене". Ну, это совсем другие масштабы", — призналась звезда студии "Квартал 95".

 

 

Напомним, Елена Кравец на карантине, наконец, почувствовала себя женщиной. Звезда студии "Квартал 95" показала, как она с удовольствием занимается на кухне выпечкой на пару с младшей дочерью Катей.


Марченко Любов, Тудей

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