Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ему 63 года.

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Фото: facebook.com/borisakunin

Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

"Валяюсь с модной болезнью", - написал он в фейсбуке и добавил, что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса".

Писатель призвал не паниковать, но быть осторожными.

Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 года в грузинском городе Зестафони.

Его авторству принадлежат серия детективных романов и повестей об Эрасте Фандорине.

С 2014 года Борис Акунин проживает с семьей в Лондоне.

Напомним, что в Великобритании по состоянию на 26 марта выявили около 10 тысяч случаев коронавирусной болезни. 465 человек умерли.

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