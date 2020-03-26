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2020-03-26
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Ему 63 года.
Фото: facebook.com/borisakunin
Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.
"Валяюсь с модной болезнью", - написал он в фейсбуке и добавил, что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса".
Писатель призвал не паниковать, но быть осторожными.
Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 года в грузинском городе Зестафони.
Его авторству принадлежат серия детективных романов и повестей об Эрасте Фандорине.
С 2014 года Борис Акунин проживает с семьей в Лондоне.
Напомним, что в Великобритании по состоянию на 26 марта выявили около 10 тысяч случаев коронавирусной болезни. 465 человек умерли.