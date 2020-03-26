В Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенка

Двое заболевших недавно вернулись из-за границы.

В Винницкой области подтвердили три новых случая коронавируса, в том числе у ребенка
Фото: dfrr.minregion.gov.ua

В Виннцикой области лабораторно подтвердили три новых случая коронавирусной болезни, в том числе у ребенка.

Об этом говорится на сайте Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

Первый случай COVID-19 в Винницкой области подтвердили 25 марта, а уже на следующий день количество больных выросло до четырех.

Местное издание "20 минут" со слов эпидемиолога Степана Томина пишет, что заболевание выявили у жительницы Ладыжина, которая недавно вернулась из Франции.

Второй заболевший - житель Винницы, который за последнее время посетил несколько европейских стран.

Третий - пятилетний племянник женщины, у которой подтвердили коронавирус накануне.

Напомним, что по состоянию на утро 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев COVID-19. Пять человек умерли, а один вылечился.

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