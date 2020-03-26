Правоохранители Киева подозревают уроженца Грузии в хранении оружия

Правоохранители Киева подозревают уроженца Грузии в хранении оружия

Сотрудники Нацполиции и прокуратуры задержали в Соломенском районе Киева 43-летнего уроженца Тбилиси, подозреваемого в хранении оружия. В его гараже нашли предметы, похожие на оружие, комплектующие к ним и боеприпасы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

“Мужчину задержали 25 марта 2020 года у гаражного кооператива “Кадетский Гай” в Соломенском районе столицы. В дальнейшем во время личного досмотра, а также в ходе обыска в его гараже обнаружено и изъято большое количество предметов, похожих на оружие, комплектующие к ним и патроны”, – сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по ст. 263 ч. 1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По изъятым предметам назначена экспертиза, решается вопрос о сообщение лицу о подозрении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее KV сообщала, что столичные правоохранители разоблачили лиц, причастных к сбыту огнестрельного оружия на территории города Киева и Киевской области, а также к его изготовлению путем переработки стреляющей холостыми патронами оружия в его боевые аналоги.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева


Александр Кравченко, КиевВласть

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