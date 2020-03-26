Евгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавируса

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, считает, что продление карантина до 24 апреля не спасет страну от дальнейшего распространения коронавируса. По словам Комаровского, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается с каждым днем.

Так, на вопрос о том, почему карантинные меры не помогают, как пример Комаровский привел Италию и Испанию , где, несмотря на жесткие карантинные меры, наблюдается столь катастрофическая ситуация с пандемией коронавируса.

Комаровский отметил, что один человек после контакта с больным коронавирусом может прийти домой и за время инкубационного периода (до проявления первых симптомов) успеет заразить всех, с кем живет.

"Вы заболели, а у ваших близких еще плюс от 3 до 14 дней. То есть вы уже заболели, но еще в течение примерно двух недель будут заболевать те, с кем вы контактировали, и дальше следующие, следующие, и такая вот цепная реакция", — сказал он.

Таким образом, еще в течение нескольких месяцев будет наблюдаться реальный ежедневный подъем заболеваемости — в геометрической прогрессии. Но потом, по словам Комаровского, это должно резко прекратиться или, по крайней мере, пойти на спад, и уже только после этого можно будет судить, помог ли Украине карантин.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, что будет с пандемией коронавируса летом.