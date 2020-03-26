Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха

Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха

Сотрудники КП “Плесо” разместили в зонах отдыха, на пляжах, а также на детских и спортивных площадках предупреждения о запрете посещать рекреационные локации во время карантина. Это делается с целью избежания заражения коронавирусом. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Плесо”.

“То, что социальные контакты происходят на свежем воздухе (а не в помещении), не означает, что риск заражения исключен! Сидеть дома и не посещать общественных мест – наиболее эффективный способ сдержать распространение COVID-19.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в Киеве зарегистрированы еще три новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в столице зарегистрировано уже 34 случая заболевания COVID-19.

Отметим, КП “Плесо” до 26 декабря 2019 года возглавлял Олег Юсипенко. После его увольнения с должности в связи с окончанием контракта исполняющим обязанности генерального директора этого КП был назначен Григорий Сойкис. 7 февраля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сменил временно исполняющего обязанности гендиректора КП “Плесо” Григория Сойкиса на этом посту заменил ранее руководивший КП “Святошинское лесопарковое хозяйство" и КП “Лесопарковое хозяйство “Конча-Заспа” Григорий Боярчук. КП “Плесо” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которым с 26 июля 2018 года руководит Андрей Малеваный. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)

Фото: Facebook-страница КП “Плесо”

Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха
Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха

Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирусТоп-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрытьЗаболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя (фото)На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя (фото)
Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)
Столичные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантинаСтоличные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантина
В Киеве на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, двое погибшихВ Киеве на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, двое погибших
В Радомышле провели обеззараживание церкви из-за посещения женщиной с коронавирусомВ Радомышле провели обеззараживание церкви из-за посещения женщиной с коронавирусом
Коммунальщики завершили ремонт поврежденного трубопровода возле киевского ТРЦ Ocean PlazaКоммунальщики завершили ремонт поврежденного трубопровода возле киевского ТРЦ Ocean Plaza
Столичные Позняки и Осокорки затянуло дымом из-за возгорания торфаСтоличные Позняки и Осокорки затянуло дымом из-за возгорания торфа
В Луцке 10 человек госпитализированы после посещения пиццерииВ Луцке 10 человек госпитализированы после посещения пиццерии
Количество погибших от падения дерева на базе отдыха возле Харькова выросло до двухКоличество погибших от падения дерева на базе отдыха возле Харькова выросло до двух
На базе отдыха возле Харькова из-за падения дерева погиб человек, еще двое попали в реанимациюНа базе отдыха возле Харькова из-за падения дерева погиб человек, еще двое попали в реанимацию
Последние новости
Подгружаем последние новости