Столичные коммунальщики расклеили предупреждения о запрете посещения пляжей и зон отдыха

Сотрудники КП “Плесо” разместили в зонах отдыха, на пляжах, а также на детских и спортивных площадках предупреждения о запрете посещать рекреационные локации во время карантина. Это делается с целью избежания заражения коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Плесо”.

“То, что социальные контакты происходят на свежем воздухе (а не в помещении), не означает, что риск заражения исключен! Сидеть дома и не посещать общественных мест – наиболее эффективный способ сдержать распространение COVID-19.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в Киеве зарегистрированы еще три новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в столице зарегистрировано уже 34 случая заболевания COVID-19.

Отметим, КП “Плесо” до 26 декабря 2019 года возглавлял Олег Юсипенко. После его увольнения с должности в связи с окончанием контракта исполняющим обязанности генерального директора этого КП был назначен Григорий Сойкис. 7 февраля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сменил временно исполняющего обязанности гендиректора КП “Плесо” Григория Сойкиса на этом посту заменил ранее руководивший КП “Святошинское лесопарковое хозяйство" и КП “Лесопарковое хозяйство “Конча-Заспа” Григорий Боярчук. КП “Плесо” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которым с 26 июля 2018 года руководит Андрей Малеваный. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)

Фото: Facebook-страница КП “Плесо”