Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из киевской больницы

Приехавшую из Европы заробитчанку нашли в Ивано-Франковской области.

24 марта в Киеве из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом пишет коломыйское издание "Зеркало медиа".

39-летняя жительница села Молодятин Коломыйского района прилетела в столицу самолетом из Бельгии 23 марта.

На границе у нее обнаружили повышенную температуру и сделали экспресс-тест на COVID-19. Он оказался положительным.

В Александровской больнице быстрый тест показал негативный результат, после чего ее перевели в клиническую больницу №4. Там 24 марта ей сделали два теста: в час ночи (негативный результат) и в 11 часов утра (положительный результат). Был установлен диагноз: подозрение на COVID.

Несмотря на это, 24 марта после обеда женщина ушла из больницы и перестала отвечать на звонки.

Нашли ее уже в Ивано-Франковской области. Там ее задержали вместе с мужем, который вышел встречать жену на дорогу, и доставили в областную инфекционную больницу.

26 марта начальник коломыйской полиции Остап Билейчук рассказал, что женщину отпустили домой на самоизоляцию, потому что повторный тест снова показал негативный результат.

Напомним, что 25 марта Кабмин разрешил принудительную госпитализацию людей с симптомами COVID-19 и контактных лиц.