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2020-03-25
Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136, - глава ЦОС
Минздрав верифицирует новые случаи.
Фото: uacrisis.org
В Украине Количество зараженных коронавирусной инфекцией Covid-19 возросло до 136-ти.
Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил в эфире "Украинского радио".
По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.
"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - цитирует Кузина РБК-Украина.
Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10:00 будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
На данный момент, по официальным данным Минздрава, в Украине зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции. 4 человека с Covid-19 скончались, один - выздоровел.