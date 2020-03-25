Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Эстонии

В следствие COVID-19 скончалась 83-летняя женщина.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Эстонии
Инфекционная клиника Ляэне-Таллиннской центральной больницы
Фото: ERR

Департамент здоровья Эстонии сообщил о первом случае смерти пациента с COVID-19 на территории страны.

Речь идет о 83-летний женщине, которую госпитализировали 20 марта. У пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. 25 марта она скончалась, передает ERR.

"Мы должны быть готовы к тому, что в результате коронавируса в Эстонии могут умереть еще люди, поэтому крайне важно избегать близкого контакта с пожилыми и имеющими хронические болезни людьми. Побережем наших пожилых и людей со слабой иммунной системой - избегание близкого контакта критически важно для них", - отметил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

В настоящий момент в Эстонии в связи с заражением коронавирусом госпитализированы 29 пациентов, семь находятся в реанимации, шесть - в критическом состоянии. Выписались - девять человек.

Власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в стране был остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры.

Тогда же Эстония закрыла границы для иностранцев. Вместе с тем правительство продлило срок законного пребывания на территории страны иностранцев, которые оказались заблокированными на территории Эстонии из-за закрытия границ для борьбы с коронавирусом.

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